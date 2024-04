BBB 24 chega ao Top 5; relembre trajetória dos finalistas

Ao longo do jogo, não teve medo de travar embates com Camarotes, como MC Bin, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. Mais recentemente, teve uma discussão com a então aliada Beatriz.

Encarou o Paredão sete vezes e conseguiu vencer apenas a penúltima liderança do BBB, o que fez muitos espectadores compararem sua trajetória com a de Juliette.

BBB 24: Davi comenta sobre possível Top 5 Imagem: Reprodução/Globoplay

Isabelle

Isabelle é cunhã-poranga do Boi Garantido. A sister ficou famosa por representar o boi vermelho e branco do Festival Folclórico do Parintins, no Amazonas.

No BBB, "Cunhã" conseguiu fazer amizades com diferentes grupos e não travou nenhum embate significativo, embora tenha participado de um desentendimento com Lucas. Seu maior aliado dentro do jogo sempre foi, declaradamente, Davi.