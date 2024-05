Após barraco na TV, Chayene cai pra trás com cancelamento e onda de azar

Lygia e Otto almoçam e se dão bem, mas ele murcha diante da notícia de ela ser casada. Bufê comemora o programa da Ana Maria Braga. Lygia e Otto vão ao escritório e ele pede para fechar acordo com eles.

Ernani comunica na reunião que Otto é um novo cliente. Lygia alerta Elano para não se meter com Conrado. Rodinei se prepara para grafitar Galerie. Inácio começa a reforma do quartinho e imagina morar ali com Rosário. Rodinei começa a grafitar a Galerie.