Cheias de Charme: Rosário muda de vida e cai pra trás com presente de ídolo

No episódio de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (24), Dinha e Heraldo salvam Inácio. Marçal consegue um panfleto com a foto de Rosário.

Elano explica a Rosário, Penha e Cida as condições do acordo que fez com Chayene e a família Sarmento. As empreguetes se surpreendem com o assédio dos fãs. Fabian recebe Rosário com um buquê de flores e Simone convoca os repórteres.

Elano não consegue se declarar para Cida. Valda desconfia de que Ariela esteja grávida. Dinha e Heraldo pedem que Inácio revele o motivo de estar sendo perseguido. Gentil convida as empreguetes para uma entrevista na rádio.