Cheias de Charme: confira o resumo dos capítulos da semana (de 6 a 11/05)

Nesta semana, as empreguetes vão encarar as patroas em rede nacional no programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga. Confira o resumo dos próximos capítulos da novela.

Segunda-feira, 6 de maio

Rosário desconfia do apoio de Chayene à carreira das Empreguetes e Tom tenta convencê-la. Chayene se deslumbra com o ensaio e a chance de conquistar Fabian. Elano vê Conrado comprando ações e é flagrado. Rosário entra para participar do clipe e Chayene lembra de consulta com vidente. Chayene e Rosário brigam. Fabian diz a Chayene que não participará mais do clipe. Chayene chantageia Fabian e é chantageada por segredo. Chayene se assusta com o conhecimento de Simone sobre seu passado e desmaia. Elano conta a Lygia que viu Conrado em um site de compra de ações. Tom diz a Empreguetes que elas vão no programa da Ana Maria Braga, Socorro escuta, diz a Chayene, que pede para participar da atração. Lygia e Sônia são convidadas para o programa da Ana Maria Braga. Empreguetes descobrem que patroas estarão presentes na atração. Sandro leva mercadoria roubada para a casa de Penha. Penha deixa Sandro dormir em casa e ele mente que continua trabalhando. Rodinei reconhece seu grafite no convite da Galerie. Empreguetes e patroas participam do café da manhã com Ana Maria Braga.

Terça-feira, 7 de maio

Empreguetes e patroas conversam e discutem na Ana Maria Braga. Patroas se organizam contra Empreguetes, que dão autógrafos, e Chayene sente inveja. Chayene descobre que o show foi cancelado. Rodinei entra na galeria e cobra explicações de Sônia, mas é expulso. Sandro vai até o condomínio e diz que é primo de Naldo para conseguir vender o celular. Rodinei promete vingança contra Galerie. Laércio não consegue comprar nada para agradar Chayene, mas é convencido por Messias a contratar Disk Quentinhas da Rosário. Lygia e Otto almoçam e se dão bem, mas ele murcha diante da notícia de ela ser casada. Bufê comemora o programa da Ana Maria Braga. Lygia e Otto vão ao escritório e ele pede para fechar acordo com eles. Ernani comunica na reunião que Otto é um novo cliente. Lygia alerta Elano para não se meter com Conrado. Rodinei se prepara para grafitar Galerie. Inácio começa a reforma do quartinho e imagina morar ali com Rosário. Rodinei começa a grafitar a Galerie.