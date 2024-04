Após gravidez surpresa vir à tona, Conrado quebra as pernas de cunhada

Lygia não gosta de saber que Conrado foi instalado em seu escritório. Humberto descobre que o filho que Brunessa está esperando pode ser dele. Kleiton convence Voleide a fazer o primeiro show das empreguetes no Chopeokê.

Lygia se preocupa com a rápida ascensão de Conrado no escritório. Cida ouve Conrado pedir para Isadora se casar com ele no mesmo dia que Ariela.