'Duelo estilo faroeste'; o discurso de Tadeu para eliminar Bin Laden no BBB

O apresentador também citou os pontos que podiam conectá-los no jogo e como eles protagonizaram grandes embates na temporada.

Confira o discurso na íntegra

Quando eu terminar, seremos sete, e como um paredão pode ser curioso, né? Que ironia, logo no primeiro paredão duplo da temporada, aí estão eles. Bin e Davi, cara a cara.

Tá aí uma das cenas mais marcantes do BBB 24. Uma cena forte, e que aconteceu mais de uma vez. Bin e Davi, cara a cara. Borrando a maquiagem, marcando os óculos, nariz com nariz, boca com boca. Agora voto contra voto, que é o que interessa. No caso de vocês, o acaso colocou cada um no canto oposto. Mas vocês tinham muito mais motivo para estarem do mesmo lado. Vocês têm muito mais em comum do que diferenças. A infância sofrida, a luta desde cedo por uma vida melhor.

O orgulho das conquistas que vieram com tanto suor. Mas principalmente quando entram nessa casa, vocês têm o mesmo perfil. Vieram pra jogar. Estilos muito diferentes, jogadas que não se parecem em nada, mas ambos vieram para jogar. Acertando, errando, tentaram jogar o tempo inteiro. Se entregaram ao máximo a essa missão. Como se entregam ao máximo a tudo nessa vida. Esse baiano já vendeu todo tipo de produto que você possa imaginar.