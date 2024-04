Famosos defendem Davi após Paulo Ricardo não cumprimentá-lo: 'Dói muito'

Já o cantor Nadson o Ferinha, que já declarou torcida a Davi, enviou "um abraço bem forte" a ele. "É gratificante demais representar a galera que curte o arrocha, a música romântica. Davi foi um cara que levou meu nome pra rede nacional e é óbvio que sentimos esse reflexo nas redes", disse.

A ex-BBB 22 Jessi Alves também comentou a cena. "Agora tô indo dormir com esse vídeo do Davi com o Paulo Ricardo… dói, dói muito!", disse.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 17º Paredão? Davi Reprodução/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER