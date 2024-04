BBB 24: Pitel faz mistério ao falar de Lucas: 'Só posso responder por mim'

Ainda assim, a alagoana disse não se arrepender de jogar no Quarto Gnomos. "Eu poderia dizer que iria para o Fadas para concorrer a R$ 3 milhões, mas eu não me identificava com eles", disse. "Sentia que tinha que estar no Gnomos, com Rodrigo, Fernanda, com todo o caos que foi aquele quarto. Não sentia que deveria ir bater na portinha do Fadas e dizer: 'Deixa eu jogar com vocês, porque vocês têm cara de que vão para a final'. Não fazia parte de mim".

Ela também justificou "não ter se envolvido" com outros participantes por medo de se apegar às histórias pessoais de cada um e não conseguir jogar. "Iria ficar muito mal. E lá eu não podia ficar mal, eu estava jogando. Então, para me proteger, para proteger os meus sentimentos e posicionamentos, foi mais coerente eu não me relacionar com pessoas do outro grupo", disse.

Segundo a sister, ela não errou em suas escolhas — e, sim, teve visão de jogo. "A minha visão não foi pessimista; ela foi realista, porque é o que está acontecendo", disse. "A sua esperança vai sendo minada a partir do momento em que você olha para o seu lado e só vão caindo os seus".

Pitel também falou sobre sua relação com Lucas. "Ele é um cara inteligentíssimo e eu espero que as coisas que aconteceram de forma negativa não impeçam as pessoas de verem o que ele tem a acrescentar aqui fora".

Eu só posso responder por mim. E por mim, sempre foi muita amizade. Eu o admiro, acho um cara incrível, que merece muitas oportunidades aqui fora. Ele é uma das pessoas mais inteligentes com quem eu tive o prazer de dividir a casa, mas sempre foi amizade para mim Pitel

Em relação à Fernanda, ela diz ter se conectado pela "história forte" que ambas têm. "Reconheço a dor da Fernanda", disse. "Quando a gente chegou na casa, o Fadas foi disputado a dente, porque era um quarto muito bonito, muito fofinho, e ninguém quis ir para o Gnomos", disse. "Com duas horas de casa, nós começamos a conversar, dormimos juntas na primeira noite e acordamos juntas no dia seguinte. E daí foi só se fortalecendo".