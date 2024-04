Electra vilã? As diferentes teorias dos fãs da novela 'Família É Tudo'

Electra passou anos na prisão por esfaquear o namorado Luca (Jayme Matarazzo). Ao sair da prisão alegando inocência, descobre que Jéssica (Rafa Kalimann) está noiva de seu ex.

A teoria de que Electra poderia ser "a nova Flora" surgiu a partir de uma foto de divulgação da novela. Na imagem, a personagem aparece sentada ao lado dos vilões, enquanto seus irmãos, os mocinhos da trama, aparecem em pé ao fundo. "Engraçado todos os outros irmãos estarem em pé e a Electra ser a única sentada no sofá ao lado dos vilões?", escreveu uma internauta. "Minha contribuição para a teoria de que a Electra é a vilã de 'Família É Tudo', percebam que ela está sempre de preto na maioria das cenas, diferente da Vênus, que usa cores fortes e da Andrômeda, que sempre usa cores chamativas", analisou outra.

Existe ainda outra parcela do público defendendo que o vilão, na verdade, é Murilo (Henrique Barreira). Nessa versão, o advogado seria obcecado pela namorada do irmão e teria armado tudo para ser seu defensor e assim se aproximar dela. "Pra mim a Electra não é vilã e sim o Murilo, ele me passa a impressão de ser obcecado por ela e que armou tudo aquilo junto com a Jéssica", escreveu uma usuária do X.

minha contribuição para a teoria de que a electra é a vilã de #FamíliaÉTudo



percebam que ela está sempre de preto na maioria das cenas, diferente da vênus, que usa cores fortes e da andrômeda, que sempre usa cores chamativas



e quem também usa preto? sua tia-avó, catarina! pic.twitter.com/dRCQ3qxAg7 ? mia goth do nordeste?? (@caravanarwlidei) March 9, 2024

Engraçado todos os outros irmãos estarem em pé e a Electra ser a única sentada no sofá ao lado dos vilões? #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/Kzzu7ezoP3 ? bianca ?? (@steinewton) March 3, 2024