Como será o retorno de Mathias em 'Família É Tudo'?

O vilão relembra que sua prisão ainda não foi decretada pelo juiz. "Não vai adiantar nada! Você me denunciou pro Ministério Público, mas o juiz ainda não decretou a minha prisão!", fala. "Mas ele vai decretar! Alô!?", diz Vênus tentando ligar para a polícia.

Mathias aponta uma arma para a mocinha. "Eu só quero ter uma conversa com você! Desliga o celular! Joga tudo no chão! Eu tenho uma proposta para te fazer...", grita ele com o revólver na mão.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.