Vai ter virada no BBB 24? Parcial UOL atualizada mostra quem sai hoje

Faltam poucas horas para o anúncio do resultado do paredão, e tudo leva a crer que Giovana Pitel será a próxima eliminada do BBB 24. A sister está na berlinda ao lado de Alane e Beatriz.

O que diz a enquete

De acordo com a parcial da enquete UOL, atualizada às 18h10, Pitel não deve ficar entre os três mais rejeitados. Mesmo assim, ela pode sair com alta porcentagem, cerca de 79,68%.

Alane aparece em segundo lugar com 13,75%, enquanto Beatriz têm a menor probabilidade de sair, tendo recebido apenas 6,57% dos votos.