Modelo diz que foi ameaçada de morte após 'fechar' portal ao mostrar seios

A modelo de conteúdo adulto Ava Louise, 25, contou que recebeu ameaças de morte após "fechar" portal entre Nova York, nos EUA, e Dublin, na Irlanda, ao mostrar os seios.

O que aconteceu

Ao viralizar nas redes sociais após exibir os seios, a modelo contou que recebeu muitas ameaças de morte. "Todas as pessoas ao redor do portal na hora tiveram uma ótima reação e foram muito encorajadoras e cheias de risadas. Mas, agora, as pessoas não estão muito felizes. Estou recebendo milhares de ameaças de morte", contou.