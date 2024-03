Glória Pires, Cleo e Orlando Morais prestigiam 1º desfile de Anttónia

Anttónia, 31, estreia como modelo na passarela e conta com suporte de toda a família.

O que aconteceu

O momento importante na carreira da modelo foi acompanhado de perto por seus pais Glória Pires, 60, e Orlando Morais, 62, e seus irmãos Cleo, 41, Ana, 23, e Bento Morais, 19, na primeira fileira. A atriz estreia na passarela de Reinaldo Lourenço neste domingo (24), em um desfile no Memorial da América Latina.

Orgulhosa pela filha, Glória comentou para a Glamour: "Estou aqui para aplaudir Reinaldo Lourenço e a filhota". Já o pai babou na filha em suas redes sociais com um vídeo de seu momento cruzando a passarela: "Minha rainha Anttónia arrasando no desfile do talentosíssimo Reinaldo Lourenço celebrando 40 anos da sua marca".