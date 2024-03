Família diz que Manoel Carlos não foi convidado para homenagem do Globoplay

Na quarta (27), a família de Manoel Carlos fez um comunicado afirmando que o autor não foi convidado para participar de "Tributo - Manoel Carlos", documentário do Globoplay em homenagem à obra do artista.

O que aconteceu

Um perfil no Instagram, administrado pela família de Manoel Carlos, informou que o autor de novelas não foi chamado para participar do documentário em sua homenagem produzido pelo Globoplay. Júlia Almeida, atriz e filha do roteirista, também compartilhou o aviso em suas redes sociais.

O comunicado se inicia agradecendo a homenagem: "Em nome da família e da equipe Boa Palavra, gostaríamos de expressar nossos agradecimentos ao Globoplay pela produção do 'Tributo - Manoel Carlos'. Agradecemos principalmente a todos os artistas e amigos que compartilharam seus depoimentos e contribuíram para esta bela homenagem".