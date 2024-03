Financiada por fãs cristãos, série sobre Jesus arrasta milhares ao cinema

Do streaming para a TV aberta e agora para as telonas do cinema. A série "The Chosen: Os escolhidos" criada por Dallas Jenkins retrata a vida de Jesus Cristo pelos olhos daqueles que o conheceram: os discípulos. A série ganhou fãs ao redor do mundo e virou febre no Brasil.

Para ter uma ideia, em dois dias de exibição nos cinemas, 100 mil expectadores brasileiros assistiram aos dois primeiros episódios, que ficaram em primeiro lugar nas bilheterias do país.

O que aconteceu:

A primeira temporada da série foi gravada com recursos de um financiamento coletivo e é considerada um dos projetos de entretenimento com maior sucesso que tenha sido financiado dessa forma. Ao longo das 4 temporadas, estima-se que o apoio dos fãs e espectadores ajudou a custear aproximadamente U$$ 100 milhões de todas as despesas que envolveram a produção dos episódios.