O Problema dos 3 Corpos: série causou polêmica ao 'apagar' asiáticos

A cena também foi polêmica nos livros, mas de outra forma. Originalmente, ela acontece no meio da história, mas, ao adaptar para o inglês, o tradutor Ken Liu tomou uma decisão ousada: começou o livro com o linchamento do professor. Em entrevista ao New York Times em 2019, o tradutor explicou que pediu permissão ao autor Cixin Liu antes de fazer essa alteração, e se surpreendeu com a resposta: "Era isso que eu queria desde o início!".

A editora mudou a ordem dos acontecimentos para que a obra não fosse censurada pelo governo. Hoje, Cixin Liu recomenda que as pessoas leiam a versão traduzida antes de ler seu original: "Geralmente, quando a literatura chinesa é traduzida para outra língua, algo se perde. Não acho que isso tenha acontecido com 'O Problema dos 3 Corpos'. Acho que ganhamos algo", disse ao New York Times. A versão em português, lançada pela editora Suma, segue a ordem da versão em inglês.

Quem não gostou da série da Netflix recomenda a adaptação chinesa da obra. Lançada no ano passado, "Three Body" tem 30 episódios e está disponível com legendas em inglês no YouTube. A cena do linchamento do professor não acontece nessa versão, mas mesmo assim a série foi elogiada: "É bem melhor que a série da Netflix. Não tem comédia, só puro medo sustentado por metáforas. A versão chinesa é mais filosófica", diz um dos comentários no primeiro episódio.