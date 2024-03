K-pop na semana: volta do J-Hope e Cha Eunwoo no Brasil

- A Hybe fechou parceria de dez anos com a Universal Music Group (UMG) para distribuição de música. Com isso, os artistas da Universal devem entrar no Weverse e os artistas da Hybe serão promovidos no Ocidente pela Universal.

- Que saudades do Hobi dançando. Já saiu o documentário de "Hope On The Street" no Prime Video!

? NOVAS FOTOS DO JHOPE



Fotos liberadas do primeiro ep de "HOPE ON THE STREET DOC SERIES"



Quem ai já assistiu? pic.twitter.com/L6xGjQQEWa -- BACK THE SOUL (@BackTheSoul) March 27, 2024

- Proteção e utilidade: o novo kit de fãs do MONSTA X está fazendo sucesso online pois vem com um colar que possui uma chave e um apito. As monbebes podem usar ambos como mecanismo de defesa. Legal saber que a equipe de criação pensou nisso.

?| 240327 ? #MONSTAX está ganhando elogios online por adicionar um colar e chave com apito de segurança ao kit do fã-clube oficial!



MONBEBEs podem usar o apito como mecanismo de defesa. O apito de segurança pode alertar outras pessoas quando você precisar de ajuda, a chave? pic.twitter.com/Avo0DpvSNC -- Monsta X Brasil (@monstaxbr) March 27, 2024

- Saiu o teaser de "SHEESH", lead single do debut das BABYMONSTER, que acontece na próxima segunda-feira.