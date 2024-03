Ex-estrela de reality é preso acusado de assédio a menor de idade

Connor Smith, ex-participante do reality show "Are You the One?", da MTV, em 2015, foi preso nos Estados Unidos por supostamente tentar se relacionar com uma garota menor de idade.

O que aconteceu

Smith era procurado pela polícia de Illinois desde fevereiro do ano passado, sob a acusação de ter assediado uma menina de 15 anos. Havia um mandado de prisão contra ele.

Ele foi preso pelo FBI em Clearwater, na Flórida, na tarde de ontem, segundo informação divulgada pela rede de TV americana CBS. Após a detenção, ele foi levado para a prisão do condado de Pinellas e aguarda extradição para Illinois.