'Eu sinto que eu vou e sinto que saio', diz sister sobre Paredão

Em conversa com seus aliados no Quarto Gnomos do BBB 24 (Globo), Fernanda confessou que acredita será eliminada no próximo Paredão.

O que aconteceu

No papo com Lucas e Pitel, a sister revelou o que pensa sobre o próximo Paredão e a força do grupo em relação aos adversários.