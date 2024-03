'Elas por Elas': Após decisão judicial, Lara dá sugestão inusitada a Renée

No capítulo de sábado (30), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Lara (Deborah Secco) faz uma sugestão a Renée (Maria Clara Spinelli) e Márcia (Mary Sheyla).

As duas têm brigado por meses pela guarda de Vic (Bia Santana) na justiça. No capítulo de sexta (28), as mães chegaram a um acordo e decidiram compartilhar a guarda da filha.