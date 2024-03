'Acusar a Camila eu não vou permitir', diz advogada da esposa de Lucas

Após Camila Moura sofrer ataques na internet por não entregar os pertences de Lucas, que está confinado no BBB 24 (Globo), à família dele. A advogada da professora fez um vídeo explicando a situação e defendendo a cliente.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Desde que Camila Moura confirmou que irá se divorciar de Lucas devido aos flertes que ele disparou para Pitel na casa do BBB 24 (Globo), a esposa do brother tem enfrentado diversas situações desafiadoras. Além da súbita fama, ela está lidando com conflitos com a família do capoeirista e ataques nas redes sociais.