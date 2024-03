Ritinha invade quarto e flagra José Augusto saindo do banho em 'Renascer'

Nos próximos capítulos de "Renascer" (Globo), José Augusto (Renan Monteiro) será flagrado saindo do banho por Ritinha (Mell Muzzillo).

Tudo começa quando o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) chega em casa bêbado após beber na venda do Norberto (Matheus Nachtergaele). Ao sair do banho, ele se assusta ao encontrar a esposa de Damião (Xamã) em seu quarto: "Oi, Ritinha, quer me matar do coração?".