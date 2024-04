Após assassinato de Venâncio, quem ainda morre em 'Renascer'?

José Inocêncio

Após ficar paraplégico em uma emboscada onde leva vários tiros, o fazendeiro se recusa a receber medicação. Cada dia pior, Zé Inocêncio começa a definhar na cama.

No último capítulo, João Pedro (Juan Paiva) vai até o pé de jequitibá e retira o facão do pai. Ele entrega o objeto para o protagonista que se desculpa com o filho antes de morrer. Por fim, ele recebe a visita de Maria Santa (Duda Santos) que vem buscá-lo para viver um amor eterno.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.