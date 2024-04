Após ser largada sozinha na estrada, Eliana xinga Maria Santa de quenga

No capítulo de sábado (27), da novela "Renascer" (Globo), Eliana (Sophie Charlotte) é largada sozinha na estrada e ofende até a memória de Maria Santa (Duda Santos).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Após ser expulsa da fazenda por José Inocêncio (Marcos Palmeira), a dondoca é levada de carro até o aeroporto pelo filho caçula do homem. Ao se irritar com a ex-mulher do irmão, João Pedro a abandona sozinha no meio do nada.