Eliana volta para fazenda causando em 'Renascer' e fãs comemoram: 'Amamos'

Com isso, o nome da personagem ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "A Eliana servindo muita tortura psicológica quase infartando o velhote do Inocêncio com a gravidez falsa! Amamos ver", brincou uma internauta. "Eu amo uma personagem do nível da Eliana, tem os desvios dela, não paga de santa, endoidece todo mundo, não deita pra ninguém...", opinou uma segunda.

Além disso, os fãs também repercutiram a discussão entre Eliana e Ritinha (Mell Muzzillo), que se irritou ao ver a amante de seu marido de volta. "Eliana é terrível", se divertiu uma telespectadora. "A Ritinha chamando a Eliana de branquela espevitada", comentou outro.

eliana: pra que esse escarcéu?! tem damião pra nós duas



ELIANA É TERRÍVEL HAHAHAH #Renascer

