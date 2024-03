Marca de óculos promove balada em alto mar com shows, DJs, moda e arte

O que era uma convenção interna e fechada para convidados da marca de óculos Chilli Beans conhecerem lançamentos passa a ser aberta ao público em geral neste ano. Mas não pense em um encontro desses tradicionais organizados pelo departamento de RH de empresas. A convenção é uma grande balada conceitual entre os dias 12 e 15 de abril, a bordo de um cruzeiro de Santos a Balneário Camburiú.

Com o tema "Embarque no Inexplicável", o Chilli MOB Cruise contará com shows e atrações, aulas de dança e ioga, workshops de arte e música, desfiles temáticos, com a curadoria de Paulo Borges, entre outras experiências.

A programação musical do palco Chilli Beans terá a presença de Dennis DJ, de hits como "Tá OK" e "Deixa de Onda", do rapper Filipe Ret e de nomes da música eletrônica nacional, como o DJ KVSH e a dupla de DJs Dubdogz, conhecidos por remixes de músicas como "Pumped Up Kicks" e "Alors On Danse".