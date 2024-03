Na reta final do BBB 24, sister diz que 'não tem mais espaço para conflito'

Pitel afirmou na manhã de hoje (27) que, na reta final do BBB 24 (Globo), não resta mais tempo ou espaço para novos conflitos.

O que aconteceu

Em conversa no Quarto Gnomo com seus aliados, Pitel disse que, na reta final do programa, "não tem mais espaço para conflitos". "Liberdade [para] conflito ou tentar jogar, nada disso", disse.