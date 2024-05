Tião mata charada sobre segredo de Joana e casal sofre nas mãos de Egídio

No capítulo de 'Renascer' desta quarta-feira (8), Joana nega para Tião que Egídio esteja lhe assediando, mas deixa o marido desconfiado.

Egídio tem um pesadelo. Tião avisa a Joana que eles vão embora. Mariana não gosta do apoio de José Inocêncio à campanha de Bento.

Egídio cobra de Tião o dinheiro da alimentação e da moradia, para impedir que o funcionário vá embora. Joana decide trabalhar na roça com Tião para pagar a dívida do casal com Egídio.