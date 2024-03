Simas exalta par com atriz trans em 'Renascer': 'Temos que avançar no tema'

Rodrigo Simas, 32, disse estar feliz com o sucesso do personagem José Venâncio em "Renascer" (Globo). Ator destacou a parceria com a atriz Gabriela Medeiros, 22, que interpreta Buba no remake.

O que disse o ator

Acho que a gente tem que avançar muito ainda (na discussão sobre pessoas trans), mas eu fico muito feliz de estar vivendo esse casal na novela. Quanto mais a gente normalize e fala sobre, vai deixando de ser uma questão

— Rodrigo Simas