Ex-MTV e contra aborto: quem é o ator que interpreta Jesus em 'The Chosen'

"Você deve confiar Nele o suficiente para dar a Ele o que você não pode suportar. E quando você finalmente mergulhar, Ele fará um oceano onde você menos espera. E então multiplicá-lo. Oceanos. Eu sou a prova viva disso"

Por causa de suas crenças religiosas, Jonathan é contra o aborto. Segundo o jornal Desert News, ele participou da Marcha pela Vida de 2023, em Washington, nos Estados Unidos. Durante a manifestação, ainda segundo a publicação, ele apontou para o céu e disse: "Esse cara me obrigou a fazer isso. E sou um homem melhor por isso".

Em entrevista à revista Veja, o ator contou que reza antes das gravações da série. "Sou católico, então me confesso, participo da eucaristia, peço a bênção do padre antes de cada temporada, e peço a Deus entendimento sobre o que Ele quer comunicar através de mim", disse.

Trajetória como Jesus

Ele interpretou Jesus pela primeira vez em 2013, quando gravou cenas para a peça teatral "Faustina: Mensageira da Divina Misericórdia", sobre a vida de uma freira. No ano seguinte, teve início a parceria de Johnathan com o diretor Dallas Jenkins. Ele foi escolhido para fazer o papel de Jesus em três curtas-metragens que deram origem à série "The Chosen".

Jonathan está no primeiro lugar de um ranking do site IMDb que classifica 32 atores que já viveram Jesus em séries e filmes. O ator também estrelou o filme religioso "Jesus Revolution" (2023), em que interpreta o evangelista carismático Lonnie Frisbee, além de ter participado de séries famosas como "Law & Order", "Castle", "The Good Wife" e "Chicago Med".