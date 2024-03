BBB: Gnomos se incomodam com fala de Sabrina Sato: 'Não vem com autoajuda'

Depois que Sabrina Sato deixou a casa, Leidy chamou a atenção para as menções feitas sobre Alane e Beatriz. A apresentadora levantou a perna, como Alane costuma fazer no reality, e falou do "Brasil do Brasil", bordão de Beatriz.

"Aí depois quer que a pessoa não jogue a toalha", disse Pitel, se referindo ao discurso de ontem (19) de Tadeu Schmidt sobre não desistirem.

"Tô na merda e agora vou abraçar o cocô", disse Leidy.

"Ela é tão fora da caixinha que dá para acreditar em tudo o que ela falou aqui", indicou Fernanda.

Já Lucas "Buda" disse que não gosta de saber o que está acontecendo fora da casa, e ficou preocupado com uma suposta fala de Sabrina sobre ele estar "bombando nas hashtags".

"Depois não vem com discurso de autoajuda não", reforçou MC Bin Laden.