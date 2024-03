'Cuidado com o já ganhou'; o discurso de Tadeu para eliminar Raquele do BBB

Confira o discurso que eliminou Raquele na íntegra

Mais uma vez, Bia e Alane estão juntas na paridade. Juntas. Essa é a palavra para essas mulheres. Antes do BBB, poderiam até ter trabalhado juntas se o destino fosse um pouquinho mais generoso. Será que seriam amigas? Tão amigas quanto se tornaram aí dentro. Têm o mesmo sonho de ser atrizes e passam o dia juntas, ensaiando como enfrentar cada momento. Tão diferentes do estilo, tão parecidas na luta.

Para enfrentar as duas, Raquel, Rochelle, Rachel. No começo foi difícil acertarem o nome dessa moça. Essa moça que é sinônimo de cara boa. Se alguém olha para essa menina com esse rosto, esse sorriso, essa risada gostosa e não simpatiza. Tem alguma coisa errada com essa pessoa e aqui temos o enfrentamento de três vozes muito peculiares.

A Raquele tem um jeitinho de falar que é muito dela, né? Michel! Giovanna! É uma delícia, né? Fala cantando e quando de fato canta, aí vocês podem imaginar o prazer que acompanhar uma festa com o microfone da Raquele em destaque. Que vozerão que essa mulher tem!

Se bem que a extensão vocal que mais chama a atenção nessa casa é da Alane, que vai da vozinha doce de bonequinha, a voz de sepultura furiosa pra atacar ou defender, pra se fazer ouvir. E ela se faz ouvir. E tem a Bia, cuja voz precisa ser estudada. Porque ela já é roquinha, né? Na largada. Mas aí ela passa óbvio. Horas fazendo show de talentos, propaganda, com volume no último, uma empolgação total e quando termina a voz está igual.