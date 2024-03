Charles Xavier morre? Magneto virou chefe? Como acabou a animação de X-Men?

Grande mente do mal, Magneto se aproveita do momento de caos instalado com o ataque a Xavier e começa a liderar um movimento revolucionário para que os mutantes tomem o controle da terra.

Um sopro de esperança

Com a perda eminente de Charles Xavier, Ciclope, Wolverine e Jean Grey viajam para a Ilha em que Magneto está organizando um ataque orquestrado aos humanos com a ideia de convencê-lo a desistir da ideia.

Após um breve embate, Jean Grey apela para o lado emocional e Magneto aceita usar suas habilidades para entrar na mente de Charles Xavier. Somente ele era capaz fazer contato com Lilandra, de Shi'ar, como última cartada para salvar a vida do professor.

Com ajuda do mestre do magnetismo, Lilandra vem ao planeta Terra salvar Charles Xavier. O que os X-men não esperavam é que o professor teria de ser levado para Shi'ar para receber cuidados dos alienígenas.

O professor faz uma despedida emocionante de cada integrante do X-Men e deixa subentendido que Ciclope estava encarregado de liderar os heróis mutantes para salvar a humanidade.