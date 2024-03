'Renascer': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 18 a 23/03

Lu encoraja Zinha a dar aula sobre jupará para seus alunos. João Pedro e Sandra se sentem atraídos um pelo outro. Neno cobra de Teca a aliança entre eles e Pitoco. Zinha sente vergonha e Lu a acolhe. Teca sente culpa por não se abrir com Buba. Eriberto não conta a Venâncio que está namorando Eliana. Dona Patroa fica horrorizada com as palavras de Sandra, que joga umas verdades para a mãe. José Inocêncio repreende Zé Bento pela falta de interesse nos negócios e só aparecer para vender a parte da produção de cacau da fazenda cuidada por João Pedro. Damião não gosta de ver Ritinha conversando com Augusto. Egídio se espanta ao ser abordado por Zé Bento no armazém de cacau.

Terça-feira, 19 de março

Bento e Egídio demonstram vontade de fazer negócio. Padre Santo alerta Pastor Lívio para as falas críticas dirigidas a Egídio durante o almoço com a família. Bento oferece vender a safra de cacau para Egídio. Kika fica perplexa quando Bento lhe presenteia com um carro zero. José Inocêncio descobre sobre o processo que pode impedir Augusto de exercer sua profissão de médico. Venâncio comunica a Buba que vendeu sua parte da agência e que pensa em investir nas terras que herdou. Egídio força Joaninha a ir com os filhos para a sede de sua fazenda. Augusto avisa ao pai que doará suas terras para João Pedro.

Quarta-feira, 20 de março

José Inocêncio fica arrasado com a decisão de Augusto. Inácia tem maus pressentimentos após um sonho. Kika se decepciona com Bento. José Inocêncio diz a Mariana que João Pedro o roubou. João Pedro garante a Deocleciano que irá embora, caso o pai não peça desculpas. Sandra fica revoltada ao saber por João Pedro que o pai o acusou de ladrão. João Pedro e Sandra ficam juntos. Morena fica aflita quando Inácia lhe conta que teve outro sonho em que João Pedro matava o pai. João Pedro enfrenta José Inocêncio.

Quinta-feira, 21 de março