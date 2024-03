'Tokyo Vice': conheça a melhor série da Max que você não está assistindo

A segunda temporada de "Tokyo Vice" está em exibição na Max (ex-HBO Max) desde o início de fevereiro. Com o episódio final do novo ano previsto para estrear em 21 de março, a produção continua sendo uma das melhores séries da plataforma.

A atração é estrelada por Ansel Elgort, de "A Culpa é das Estrelas", e Ken Watanabe, de "A Origem". Baseado em eventos reais, a série é pouco falada em comparação com hits como "Succession" e "The Last of Us", mas não fica para trás em termos de qualidade.

Conheça "Tokyo Vice"

Situada nos anos 1990, a trama gira em torno de Jake Adelstein (Ansel Elgort), cujas memórias da vida real inspiraram a série. Nascido nos Estados Unidos, ele foi o primeiro jornalista estrangeiro a ser contratado pelo Mecho, o jornal mais importante de Tóquio.