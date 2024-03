Sister aposta em saída de rival, mas beira eliminação, indica Parcial UOL

Alane, Beatriz e Raquele disputam o 13º Paredão no BBB 24 (Globo) e correm o risco de deixar o reality amanhã (19). Confira o que indica a nova parcial da enquete do UOL:

O que diz a enquete

Às 17h de hoje (18), Raquele continuava como a mais próxima da eliminação. A doceira somava 91,84% dos votos. Em conversa com Giovanna, no entanto, as duas cogitaram a possibilidade de Alane estar sendo a mais votada pelo público para ser eliminada. "Para mim quem leva a pior é a Alane", disse Giovanna.