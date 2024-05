Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie pede remoção de sobrenome do ator

Shiloh, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, entrou com um pedido na Justiça para remover o sobrenome do pai de seus documentos.

O que aconteceu

Ela fez o pedido no dia em que completou 18 anos. Segundo o TMZ, ela pediu a alteração no dia 27 de maio, apesar de a data ser um feriado nacional e seu aniversário.

Shiloh não é a única filha a rejeitar o sobrenome "Pitt". Zahara, de 19 anos, se apresentou em um evento da faculdade como "Zahara Marley Jolie". Vivienne, 15, está trabalhando com a mãe no musical da Broadway "The Outsiders" e foi creditada como "Vivienne Jolie" no programa da peça. No entanto, Shiloh é a primeira a oficializar a mudança na Justiça, segundo o TMZ.