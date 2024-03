Enquete UOL BBB 24: Isabelle traiu os amigos na votação do paredão?

Davi venceu a prova 'bate e volta' e conseguiu escapar da votação. Se a Cunhã tivesse votado em Bin Laden, existia a chance da líder desempatar entre ele e Alane e escolhesse o cantor. De qualquer forma, o 'voto queimado' não pegou muito bem.

Mais tarde, Isabelle explicou por que tinha votado em Lucas Henrique. "O Bin [já] não estava no Paredão? Eu achei que era de quatro, o Paredão", argumentou. Vale lembrar também que, mais cedo, Davi revelou as prioridades de votos do grupo para Isabelle e, em nenhum momento, ela concordou em combinar sua escolha com a dos demais.

Agora fica a dúvida: a sister quebrou a confiança dos colegas na hora de escolher quem votaria? Conta para gente em nossa enquete logo abaixo!