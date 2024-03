Placebo se conecta com público e faz show memorável sem celular em SP

Visão geral do show do Placebo em São Paulo (17/3) Imagem: Ricardo Matsuka/Divulgação

A faixa é do último disco, "Never Let Me Go" (2022), que dá o tom do show, com 10 das 22 canções do repertório (mesmo número de 2014, coincidência?). A letra fala sobre o amor fora da heteronormatividade, um tema caro à história do Placebo.

Se, em 1996, Molko e seu parceiro de banda, o multi-instrumentista Stefan Olsdal, se apresentavam de vestido e maquiagem e eram vanguarda ao tratar de não binariedade, hoje a bandeira é mais concreta. É a bandeira trans nas cores azul, rosa e branca enrolada sobre os ombros do vocalista no final do show.

Stefan Olsdal toca baixo no show do Placebo em São Paulo, no domingo (17/3) Imagem: Ricardo Matsuka/Divulgação

Apesar de ainda sonhar com o dia em que o amor de James não será um incômodo para a sociedade, é o apocalipse climático e como a humanidade vai se apoiar durante a ruína que tem habitado o imaginário do Placebo.

E, como Molko disse uma vez ao Guardian, com muito exagero. "Gosto de aumentar o máximo o efeito dramático para que as pessoas vejam o quão ridícula é a nossa realidade." E faz isso com muita maestria. Com uma banda de apoio monstro —com bateria, teclado, sintetizador, piano, violino e mais um guitarrista/baixista que se reveza com Olsdal—, o duo entregou um rock alternativo maduro, moderno e potente.