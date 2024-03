BBB 24: sister cai em desgraça após promessa traiçoeira e votos disparam

Após reviravoltas na formação do paredão da semana, Alane, Beatriz e Raquele disputam a preferência do público no BBB 24. De acordo com a enquete UOL, a doceira será a próxima eliminada com recorde absoluto de rejeição.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 11h10, apontou que Raquele já tem 92,22% dos votos. A porcentagem é muito maior que a de Marcus Vinícius, que até então tem o recorde da edição com 84,86%.

Para piorar a situação da sister, na madrugada desta segunda-feira (18), sua aliada Giovanna fez uma promessa perigosa. A mineira afirmou que, caso Raquele saia do programa, ela iria apertar o botão da desistência.