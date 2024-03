Beatriz e Alane detonam adversários: 'A gente não é da mesma laia'

Ela alfinetou Giovanna e Raquele, chamando ambas de plantas: "[Giovanna] fica descolorindo o mesmo pelo da pele. É uma planta enraizada. Duas plantas [Giovanna e Raquele]. São plantas que o Gnomo fica regando".

Alane fez uma ressalva à amiga: "Tem que ter cuidado para não ser soberba".

Beatriz continuou: "Povo falso do cac*te. Fico impressionada no como eles vão em cima de você e do Davi".

A bailarina ainda citou Leidy. Ela prometeu que, se ganhar a liderança, indica a trancista à berlinda: "Estou indo para o quinto Paredão, e ela sem ser votada? As máscaras vão cair".