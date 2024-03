Após ser desmascarada, Cris revela segredo de Helena em 'Elas por Elas'

Antes de sair, Cris promete revelar mais um segredo na frente de todos. "Tá chocadinho, tá? 'Ah, meu Deus, ela fingiu a gravidez'. Então se prepara, que vem chumbo grosso!", fala.

Com medo, Helena tenta fazer a patricinha calar a boca. "Cris! Vá pra casa com sua mãe! É o melhor que você faz. Estamos todos muito chocados e decepcionados com suas atitudes", afirma a vilã.

Cris conta que a mãe de Giovanni sempre soube de sua falsa gravidez. "Cínica! Helena sabia que eu não estava grávida! Ela está por trás de tudo", grita a jovem.

Lara (Deborah Secco) fica chocada com a informação revelada por sua filha. "Meu Deus, Helena. Você é mesmo de última. Vamos embora agora, Cris", diz a namorada de Mário (Lázaro Ramos), antes de deixar o lugar com Cris.

