BBB: 'Me assustei muito', diz Wanessa Camargo sobre ser chamada de racista

Cantora negou ter agredido Davi Brito, 21, no BBB 24. "Estava numa festa, bebi um pouco além da conta, fui brincar na cama, ao dançar com os braços, lembro que minha mão encostou na cama e esbarrou no Davi. Percebi que fui inconveniente e pedi desculpas a ele... Fui dormir, acordei com o [barulho da chamada no confessionário] e recebi a notícia de que tinha sido desclassificada por agressão. Fui embora aos prantos... Foi justo sob o prisma das regras do programa? Foi justo. Pelo fair-play? Não foi justo."

Durante a conversa, Wanessa chegou a dizer que o contrário também aconteceu. "A gente estava brincando de pique-bandeira e, sem querer, ele me deu uma rasteira que chegou a me machucar, mas entendi que não foi proposital e jamais levaria aquilo para um lugar de agressão. Poderia ter usado ao meu favor."

Ela negou ter influenciado em uma possível perseguição a Davi no reality, além de tê-lo chamado de violento. "Não. O que aconteceu foi que ele tinha algumas atitudes, outras pessoas incomodadas vinham trazer algumas questões... Eu entendo muito isso agora e esse lugar de dor [de ser chamado de violento por ser negro]. Não disse a palavra 'violento', mas disse que não gostava da forma que ele ia para o embate. Me assustei com muitas coisas tiradas do contexto. Temos uma rede social muito problemática."

Ela fez uma autoavaliação sobre a participação no programa. "Eu não sou os 55 dias que passei lá [na casa]. Eu sou 40 anos de vida".

Wanessa Camargo confirmou o término do relacionamento com o ator Dado Dolabella. "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho pelo que vivemos, mas agora preciso olhar para mim, para meus filhos e para meu trabalho."

Expulsão do BBB

A saída da cantora do programa aconteceu após Davi acusá-la de tê-lo agredido. Após uma festa, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama de Davi, onde o brother dormia coberto por um edredom. Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou.