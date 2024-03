Inácia é destaque em capítulo sobre fé de 'Renascer': 'Salve o povo de axé'

O capítulo de terça (12), de "Renascer" (Globo), abordou a questão da fé de Inácia (Edvana Carvalho), levando a novela ao topo dos assuntos mais comentados das redes sociais.

O que aconteceu

Tudo começou quando Pastor Lívio (Breno da Matta) quis saber mais sobre as crenças da empregada de José Inocêncio. Os dois tiveram uma conversa que fez com que a mãe de Ritinha (Mell Muzzillo) se reconectasse com os orixás.