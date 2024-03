Marcos Palmeira em dose dupla! Globo 'dobra jornada' do ator na TV; entenda

Estreia nesta segunda-feira (11), 'Cheias de Charme' (Globo) na faixa Edição Especial, dividindo o horário com as últimas semanas de "Mulheres de Areia". Com a novidade, os fãs de Marcos Palmeira já podem comemorar a oportunidade vê-lo em dose dupla todos os dias.

Jornada dupla

O ator protagoniza a novela 'Renascer', em que interpreta o fazendeiro mais famoso de Ilheús. Além de lidar com os problemas pecuários, existem também os problemas familiares, já que após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), José Inocêncio passa a ter uma relação conturbada com todos seus herdeiros.

Para piorar, o fazendeiro se casou com Mariana (Theresa Fonseca), neta de um dos seus maiores inimigos na primeira fase, Belarmino (Antônio Caloni).