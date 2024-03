Além de Xamã em 'Renascer', outros galãs exibiram o bumbum em novelas

Damião (Xamã) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

"[Fazemos as cenas mais quentes] Sempre com profissionalismo e respeito, diz Xamã para Splash sobre as cenas sensuais de "Renascer". "A gente tem uma equipe incrível ao nosso redor, dando todo suporte não só em cenas intensas assim, mas nas de emoção, em cenas que tenho que demonstrar muito de mim, tirar alguma coisa de lá de dentro. Esse turbilhão de emoções é um pouco de Damião. Sensualidade, solidão, um pouco de poesia."

O 1º nu masculino em novelas foi feito por Pedro Paulo Rangel, em 1975, na novela "Gabriela". Porém, por causa da censura durante a ditadura militar, nada de explícito foi exibido ao público. Com o fim da ditadura, atores pelados em telenovelas passou a ser algo mais frequente.

Marcos Palmeira

Na novela "Porto dos Milagres", de 2001, Marcos Palmeira vivia o pescador Guma. O protagonista da novela exibiu o bumbum em cena de pós-sexo com Lívia (Flávia Alessandra).