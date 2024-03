Ator revela bastidores de cenas de sexo com Julia Lemmertz e nu frontal

João Oliveira e Julia Lemmertz em cena quente da série "No Ano Que Vem" Imagem: Reprodução/Canal Brasil

Ele acredita que a dramaturgia pode ajudar a fazer com que o assunto sexo não seja mais visto como um tabu. "Sexo é algo importantíssimo na nossa vida, que precisa, sim, ser colocado em algumas histórias com uma função dramatúrgica de liberdade, de descoberta. É uma necessidade, às vezes, retratar na tela algo que é comum, que fazemos, mas há um certo tabu em falar. O sexo ainda é tratado com um certo misticismo, ainda estamos descobrindo como gerar liberdade coletivamente para que as pessoas sejam quem elas são e descubram como gostam de fazer sexo."

João diz que não conhecia Julia Lemmertz pessoalmente antes da série. "Nos conhecemos no teste para o meu personagem e já tivemos uma conexão no olhar, na admiração mútua daquele momento. Ela generosamente estava ali se dispondo a fazer os testes com os atores. Foi uma parceria repleta de generosidade mesmo. Me senti muito abraçado por ela. Então, foi muito fácil, foi delicioso. A Julia é uma pessoa muito generosa. Não à toa, ela é esta atriz grandiosa. Ela me enxergou independentemente da nossa diferença de idade, e nos apaixonamos dentro daquele cenário. A gente brinca que viveu um ano inteiro dentro do cenário onde a gente filmou três dias. Foi muito intenso. Ela foi uma pessoa especial, virou uma amiga que eu amo."