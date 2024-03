Show de Taylor Swift chega ao streaming com cinco performances inéditas

Veja a lista completa de músicas do filme "Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)"

Era "Lover": "Miss Americana & the Heartbreak Prince" (trecho), "Cruel Summer", "The Man", "You Need to Calm Down", "Lover" e "The Archer".

Era "Fearless": "Fearless", "You Belong With Me" e "Love Story".

Era "evermore": "willow", "marjorie", "champagne problems" e "tolerate it".

Era "reputation": "?Ready for It?", "Delicate", "Don't Blame Me" e "Look What You Made Me Do".

Era "Speak Now": "Enchanted" e "Long Live".