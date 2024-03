Cheias de Charme: Penha abre boca de sacola e acaba com a vida de Chayene

Sobre 'Cheias de Charme'

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.