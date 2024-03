Relatos e dramatização: como será a série que remonta 'Titanic' carioca?

Em um momento que se discute a linha tênue entre o aceitável e o sensacionalismo no true crime, os diretores enfatizam o trabalho feito a partir do respeito e sensibilidade. "Às vezes, a gente grava coisas e não usa para não passar do limite... O true crime virou um formato. A questão está na sensibilidade no olhar de quem conduz. Você pode pesar mais a mão na tinta ou menos. Vai além do documentário com depoimentos apenas. É para o telespectador conseguir sentir a dor", pensa Tatiana.

A diretora descreve os detalhes daquela noite relatados pelos sobreviventes como "assombrosos". "Essas pessoas ficaram tanto tempo naquele mar escuro, rodeados de pessoas mortas, elas viam corpos e pedaços de objetos até serem resgatadas. Tinha a cacofonia dos sons: 'mãe', 'pai', 'Fulano' ou 'Ciclano'... As tragédias coletivas colocam as vítimas junto de pessoas que elas nem conheciam. É uma dor muito profunda compartilhada com pessoas que eles nem sabiam o nome", descreve Tatiana.

É preciso tomar cuidado para não espetacularizar demais a tragédia e não tentar fazer um thriller de Hollywood.

Guto Barra

Você tem que passar a sensação daquela noite tão triste e não ser literal ou exploratório.

Tatiana Issa

Bateau Mouche IV

Inspirado nas embarcações parisienses que levam passageiros pelo Rio Sena, o passeio se disseminou rapidamente por turistas, empresários, políticos, jornalistas e artistas famosos. Além do trajeto pela Baía de Guanabara, o Bateau Mouche IV tinha como proposta oferecer um jantar refinado, com música, open bar e uma visão privilegiada do show de fogos da praia de Coapacabana.